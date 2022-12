“Por Gustavo Petro siempre tendré el mismo aprecio y respeto”: Claudia López

Ante lo dicho por el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, quien aseguró que no acompañará una candidatura que no apoye la construcción de un metro subterráneo en la capital de la República, la aspirante a la alcaldía de Bogotá Claudia López señaló que la puerta no está cerrada a una coalición y que hay muchos puntos que los unen.

“Mi campaña ha sido una invitación a unirnos por Bogotá a escoger lo que nos une y no lo que nos divide, tenemos muchos sueños en común con los bogotanos y con la gente que ha acompañado a Gustavo Petro, recuperar la seguridad, construir más igualdad, asegurarle cómo lo vamos a hacer en nuestra alcaldía”, dijo.

Sobre el metro, la candidata López señaló que lo importante es que Bogotá tenga la primera línea, bien sea elevada o subterránea.

“Yo siempre he dicho y lo sostengo que el metro subterráneo sin duda sería lo mejor para Bogotá, es un metro más pesado, de mayor calidad, de mayor movilidad, con mayor capacidad y con menos impactos urbanísticos indeseables para Bogotá. Es absurdo, es una necedad que hayamos perdido cuatro años, por cuenta que Peñalosa botó los estudios del metro subterráneo a la caneca, simplemente porque los hizo su contradictor político que era Petro”, expresó.

En ese mismo sentido aseguró que actualmente hay una eventualidad y es que Peñalosa “contrató medio metro, y ni siquiera es la línea completa del elevado”.

“Yo he dicho con toda claridad que, aunque no me guste ese medio metro y no creo que sea el mejor para Bogotá, si lo contratan no lo voy a revocar, me parece una irresponsabilidad con Bogotá volver hacer la misma ‘peñalosada’”, dijo la aspirante.

Ante la decisión que tomó un alto tribunal de nulidad de una acción popular interpuesta por los residentes del edificio Altos de la Cabrera para que se frenara el TransMilenio por la Séptima, la candidata de la Alianza Verde recordó que se mantiene la orden de suspensión que ordenó la Procuraduría, y que la ciudad necesita es un tranvía o buses eléctricos por esta zona.

“La carrera Séptima necesita una intervención urgente, necesita recuperar su seguridad, un aire descontaminado, velocidad y movilidad. Yo sigo creyendo que no es un TransMilenio. Yo invito a los bogotanos a la gente de Chapinero, Usaquén, a que nos unamos en buscar una verdadera solución de movilidad en la Séptima, a partir de un tranvía o de buses eléctricos. No de un Transmilenio innecesario e impuesto a la brava”, enfatizó.