"Por primera vez, mesa directiva del Senado va a ser totalmente femenina": senadora Angélica Lozano

Luego de que la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, en su mayoría, la eligiera para ser postulada como presidenta del Senado en la legislatura 2023 - 2024, que comienza este 20 de julio; en diálogo con Voz Populi, la senadora Angélica Lozano habló acerca de su candidatura y señaló que recibe con mucho entusiasmo la confianza para poder convertirse en la cuarta mujer en ocupar esta dignidad en la historia de Colombia.

“Para mi recibir esta postulación es muy importante, porque solo tres mujeres en la historia republicana han presidido el Senado. Por lo que es un gran mensaje para el país”, señaló la senadora que espera contar con el apoyo de los 106 senadores en la elección.

Lozano también reveló que podría ocurrir un hecho histórico de consolidarse su elección en la mesa directiva: tanto la presidencia como las dos vicepresidencias del Senado serían ocupados por mujeres.

“Por primera vez, la mesa directiva del Senado va a ser totalmente femenina. El Pacto Histórico va a anunciar su postulada para la primera vicepresidencia y han dicho que sería una mujer. A la oposición le corresponde la segunda vicepresidencia y tiene que rotar. Este año que termina le correspondió a un hombre, al senador Honorio Enríquez del Centro Democrático; por lo que ahora debe rotar a Cambio Radical y habrá alternancia por estatuto de oposición deberán postular a una mujer”, sostuvo la senadora Lozano.

Tampoco dirá nada si Inti Asprilla o Iván Name deciden postularse. "No me anticipo a nada", dijo ella sobre si será presidenta, pues los partidos le han dicho que el acta de bancada es la guía y ya ha hablado con los diversos partidos para garantizar su posición sin sesgos para liderar el Senado de la República para "transformar al país" en compañía del presidente Gustavo Petro.