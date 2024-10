Presidente de la Cámara se defiende por polémica frase en COP16: "Presidí durante 9 horas"

El presidente de la Cámara,Jaime Raúl Salamanca, protagonizó un nuevo episodio que ha sido objeto de críticas. Durante uno de los eventos de la COP16, dejó su micrófono abierto y se le escuchó decir: "Yo dizque venía a Cali a descansar".

Ante esto, el político dio su versión de lo sucedido en Blu 4.0, pues vale recordar que el Congreso se trasladó a Cali para realizar las sesiones del programa ‘Congreso a la Calle’, que incluía varios foros con la participación de numerosos congresistas.

Presidente de la Cámara se defiende

Salamanca comentó que, aunque la frase que se escapó debido al micrófono encendido ha captado la atención, el enfoque debe estar en el trabajo realizado durante las nueve horas de la sesión.

"Yo presidí esta sesión durante nueve horas con mi equipo. Estuvimos acompañando precisamente la posibilidad de realizar este foro interparlamentario a nivel mundial. He estado muy atento y ante una frase coloquial que le comenté a un congresista, precisamente del Valle que me estaba felicitando y reconociendo el trabajo que se había hecho, le dije "yo pensé que a Cali se venía a descansar" y se me que me quedó abierto el micrófono, y eso es lo que registraron algunos", dijo el presidente de la Cámara.

Publicidad

Añadió que la jornada de este miércoles se debe centrar en las deliberaciones sobre la biodiversidad en Colombia, uno de los países más ricos en términos de biodiversidad en el mundo, y no en lo que quedó captado en video.

"Yo creo que un examen riguroso a lo sucedido el día de hoy y a las conclusiones del documento, el discurso que planteamos en la instalación del mismo seguramente no se vería opacado por este tema del micrófono que es el que más vende", añadió.

Publicidad

Video del presidente de la Cámara