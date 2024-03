Presidente Petro descarta un acuerdo nacional: “No es el momento"

El presidente Gustavo Petro, desde un evento en Cali, le cerró las puertas al acuerdo nacional que ha propuesto alrededor de sus reformas sociales, esto tras el lento avance de las iniciativas.

“No es el momento de un acuerdo nacional como propuse. Pocos respondieron afirmativamente, lo que se está fraguando es como no podemos gobernar, como se burlan del voto popular. Algunos incluso por ahí solo dicen no, es que llegamos por el fraude, no es que ustedes no existen (…) Un dirigente no puede ocultar lo que está pasando. Han intentado por todos los medios hacer romper al Gobierno con la justicia, como hizo Uribe, hasta se inventaron unos infiltrados, una entrada al Palacio de Justicia y toda la prensa, sin excepciones empezó a decir que yo me la quería tomar y que iban a masacrar a los magistrados, que ya los sacaban en un helicóptero, toda la gente oyendo y viendo eso por los noticieros y era mentira” , dijo el presidente Petro.

Además, el primer mandatario reconoció que cometió errores al designar algunos de los miembros de su gabinete porque aseguró que estaban en contra de las reformas que quería impulsar su Gobierno.

"Construir primero un Gobierno que llamé plural, invité candidatos del centro ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían pensado me podían sumar, ampliar el campo popular, pero no para que el programa de Gobierno se volviera en babas, era para que nos ayudaran a transformar en Colombia , pero no nos querían, estaban ahí para ver como los programas no se volvieran realidad, eso pasó por ingenuo, por creer que si uno gana tiene que ser bondadoso, eso no funcionó, se armó una coalición para frenar el Gobierno del cambio. Hoy lo tenemos en frente, les propuse un acuerdo nacional", dijo el primer mandatario desde Cali.

