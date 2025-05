Presidente Petro responde a Santos: “No es cierta la apreciación sobre mi Gobierno”

A través de su cuenta de X, y en una extensa publicación, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del expresidente Juan Manuel Santos sobre la paz total. Según el mandatario, Santos se equivoca en la apreciación del Gobierno actual, pues la problemática viene de años atrás.

“La gran falla del proceso de Santos, debilitado por Duque, y por eso desde Duque vuelve a subir la violencia, es que Santos firmó su compromiso como declaración unilateral de Estado, pero el dinero comprometido en los años siguientes, a través de vigencias futuras, no tienen los compromisos sociales con los territorios en violencia y, además, debilitaron las Fuerzas Militares porque tampoco se aprobaron vigencias futuras para mantener un armamento apropiado”, dijo Petro.

Hemos logrado un éxito relativo, en las operaciones militares en el Catatumbo, al haber integrado, no solo la acción militar, sino la social. A esta estrategia desde hace décadas, la llamamos político/militar.



La paz avanza cuando hacemos esta estrategia que junta lo militar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2025

Esta respuesta se da justo luego de que, días antes, el expresidente Santos cuestionara la política de paz del presidente Petro. “La paz total yo no la mencionaría porque ha sido un total fracaso”, dijo en aquel entonces. El exmandatario sostuvo que le ha insistido al Gobierno Petro en que las negociaciones de paz requieren de planificación y estrategia, algo que ha faltado en este proceso.

La paz total, infortunadamente, fue mal concebida desde un principio. Como se lo dijimos al presidente Petro, los procesos de paz requieren planeación, requieren rigor, requieren métodos, requiere saber con quién está uno negociado y requiere negociar, por un lado, con una zanahoria y, por el otro lado, con un garrote. Y aquí lo que ha habido es solamente zanahoria, no ha habido rigor, no ha habido método y los interlocutores se han aprovechado para fortalecerse en las diferentes regiones y por eso el país está viendo que la inseguridad se ha incrementado”, afirmó el exmandatario. Afirmó el exmandatario.

A todo lo anterior, el presidente Petro aseguró que la violencia en las zonas de las Farc retomó porque no se cumplió a cabalidad el acuerdo de paz y porque no se tuvo en cuenta que la intervención militar debía de ir acompañada de una emancipación económica. El jefe de Estado sostuvo que, con este panorama, las organizaciones criminales transitaron hacia el narcotráfico.

“No es cierto, por tanto, la apreciación falsa de Santos sobre mi Gobierno, nosotros no coordinamos las disidencias. Estas aparecieron porque Santos no podía frenar al ánimo anti-paz de Néstor Humberto, y lo nombró, en cambio, fiscal general de la Nación y destruyó la verdadera justicia con ello. Pasamos a la Fiscalía del encubrimiento y del cartel de la toga, y allí nacieron las disidencias. Yo solo las he colocado en dos bandos, las que son aún susceptibles de paz y las que se han entregado de lleno al narcotráfico”, dijo Petro.