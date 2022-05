¿Qué partido es el de Rodolfo Hernández?

El partido del ingeniero Rodolfo Hernández se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, un grupo significativo de ciudadanos con el que se lanzó el exalcalde de Bucaramanga.

De acuerdo con la información de su página web, el movimiento busca representar los intereses del pueblo colombiano a través de la defensa de los recursos públicos, la protección del agua y el combate de la corrupción en todas sus expresiones promoviendo la participación e incluyente de toda la sociedad bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

De hecho, esos principios son continuamente repetidos por Rodolfo Hernández, quien se ha mostrado en la campaña presidencial como el abanderado contra la corrupción.

“La Liga de Gobernantes Anticorrupción es el equipo idóneo de ciudadanos, gobernantes, servidores públicos o aspirantes a cargos públicos, que van a inclinar la cancha a favor de los ciudadanos para que los politiqueros y los corruptos no vuelvan a robarnos el partido”, dice la descripción del movimiento.