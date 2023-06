¿Qué rumbo tomará el Gobierno tras los polémicos audios de Armando Benedetti?

Toda una tormenta política generó el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti tras salir a la luz una serie de polémicos audios en los que se refiere a la campaña política y en los que se refirió a presuntas irregularidades que se habrían presentado en la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro .

Reveladores frases desencadenaron todo un escándalo que tiene sumido hoy el Gobierno en una de las peores crisis que ha enfrentado y en la que se han escuchado voces desde diferentes sectores, en los que el común denominador es celeridad en las investigaciones a las que haya lugar.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, se analizó el panorama político que atraviesa el país por cuenta del escándalo que salpica al Gobierno Petro.

El senador Iván Cepeda se conectó y habló del tema con el que amaneció la agenda nacional este lunes. El congresista también se refirió al cese bilateral nacional que se buscará con el ELN.

Publicidad

“No es el momento de comentarios ni de especulaciones. Esperemos con paciencia a ver si podemos ayudar a que la paz en Colombia tenga un mejor futuro”: señaló Cepeda.

Sobre el tema del escándalo, se refirió a la inclusión, en su momento, de Benedetti y Roy Barreras a la campaña presidencial de Petro.

“Yo he criticado lo que he tenido que criticar oportunamente y de una manera clara. He tenido una relación con Roy Barreras desde hace años y creo que ha hecho un aporte importante al trabajo de nuestro Gobierno, ha contribuido a desarrollar agenda. El caso de Benedetti es otro”, indicó.

Publicidad

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río habló sobre la crisis política que atraviesa el Gobierno y aclaró que hay varios frentes en los que se deben centrar las investigaciones.

“Lo que pude evidenciar era que los dineros que se estaban moviendo para favorecer y comprar votos en favor de una campaña, se hacían en cabeza de Rodolfo Hernández por parte de la familia Char y las casas políticas, de la campaña de Petro nunca tuve conocimiento”, señaló el abogado haciendo referencia los dineros con los que se financiaron las campañas presidenciales.

Del Río se refirió al revuelo político y a la crisis del Gobierno por cuenta de los explosivos audios y del escándalo que protagoniza el exembajador de Colombia en Venezuela.

“Después de mi salida del partido, el entonces candidato Petro me busco para que liderara una dura batalla en contra de las mafias electorales. Aquí hay que separar dos temas, una cosa es proceso penal con relación al robo en el que están relacionados Laura Sarabia y la niñera y una cosa diferente es lo que está advirtiendo el señor Benedetti con la campaña política”, indicó.

Publicidad

Finalmente, el abogado la posición de la Fiscalía en estos dos temas y resaltó la importancia de conocer el contexto completo de los audios y la entrevista que dio el exdiplomático a la Revista Semana.

Escuche la entrevista acá: