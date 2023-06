CNE cita a Armando Benedetti y a Laura Sarabia por audio sobre dineros en campaña Petro

Mediante un auto proferido por Consejo Nacional Electoral, este organismo se pronunció frente al escándalo que involucra al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti y la exjefa de despacho de la Presidencia Laura Sarabia.

En la decisión, el magistrado Benjamín Ortiz no sólo pide que tanto Benedetti como Sarabia rindan testimonio frente a la financiación de la campaña, sino también le pide a la Revista Semana que entregue el compilado de audios en los que se escucha a Benedetti proferir insultos a Sarabia y habla de 15.000 millones de pesos que habían ingresado a la campaña.

La diligencia se llevará a cabo el próximo martes, 13 de junio, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y este procedimiento hace parte de la indagación preliminar que adelanta el órgano electoral por presunta violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'.

MOE pide a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar la campaña de Petro

MOE pide a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar la campaña de Petro

Los audios de Benedetti

En las grabaciones difundidas, Benedetti le recuerda a Sarabia que él contribuyó con una astronómica suma de "15.000 millones de pesos" a la campaña de Petro. Le advierte que, si decide hablar y revelar los nombres de quienes financiaron la campaña en la costa atlántica, todos terminarán tras las rejas.

"No permitiré que jueguen conmigo, Laura", le asegura con vehemencia. Jurandole por la vida de sus hijos, reafirma que esto jamás sucederá: "Todos nos hundiremos, todos nos acabaremos, todos iremos a prisión", dice en una de las grabaciones publicadas por la revista.

Benedetti llegó a Bogotá el pasado miércoles para dialogar con Petro después de que se le acusara de ser la persona que filtró a la prensa un posible abuso de poder en el caso de la investigación a Marelbys Meza . Esta última había sido la niñera del hijo de Sarabia y fue acusada de sustraer un maletín con una cantidad de dinero no especificada de la casa de la exfuncionaria.

No obstante, Petro no recibió a Benedetti ese día, lo cual fue interpretado por éste como un desplante y una humillación, según Semana. Es por eso por lo que amenazó a Sarabia -quien había sido su asesora durante su tiempo en el Senado y quien lo presentó al ahora presidente- con revelar lo que sabe sobre la pasada campaña presidencial.

"Entonces, aunque sea por hipocresía, uno va y recibe a las personas, pero el trato que tú y el presidente me dieron ayer, no sé, además, lo que voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede enfadar, me enojo, y todos caeremos", le dijo Benedetti a Sarabia.

