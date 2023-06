Este es el video en que exniñera Marelbys Meza participó en comercial de la campaña de Gustavo Petro

Luego de que la primera vuelta de la elección presidencial se diera el 29 de mayo de 2022, y que dejó en la carrera por la Casa de Nariño a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández; Desde la campaña del hoy presidente se publicó un video en el que aparece la exniñera Marelbys Meza , quien hoy es protagonista de un enorme escándalo que sacude su gobierno.

En medio de todo lo que ha pasado con el caso de la exniñera de Laura Sarabia, que ya cobró ese cargo como jefa de gabinete y también el del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se conoció que Meza participó en una pieza publicitaria de la campaña de Petro.

Según ya lo había dicho el jefe de Estado, conoció a Marelbys Meza desde antes de llegar a la Presidencia y de que trabajara para Sarabia, pues era quien se encargaba de la casa de Armando Benedetti, entonces jefe de campaña.

"Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la he conocido personalmente en mi campaña. Casi que me ha abrazado maternalmente. Ella no tiene nada que temer de mi Gobierno. Es nuestra amiga si lo quieren saber. Nosotros no vamos contra seres humildes. Ni humildes ni poderosos", sostuvo el mandatario.

El video en mención se publicó en YouTube el 12 de junio, pocos días antes de que los colombianos fueran a las urnas en segunda vuelta en la que ganó Petro.

Allí se ve a la exniñera de Sarabia con su uniforme de trabajo escuchando atentamente lo que decía el entonces candidato.

Aquí el video: