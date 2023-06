Federico Gutiérrez denunciará a Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

Uno de los mayores contrincantes del presidente Gustavo Petro durante la campaña a la Presidencia fue Federico Gutiérrez, quien en las últimas horas anunció que denunciará a al jefe de Estado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La decisión se da después de que se conocieran los audios revelados por la revista Semana, en los cuales el exembajador en Venezuela Armando Benedetti aseguró que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro.

"No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", le dice en una de las grabaciones publicadas por la revista Benedetti a la exjefe de gabinete Laura Sarabia.

Ante esto, Gutiérrez viajó desde Medellín a Bogotá y se espera que en las últimas horas presente la denuncia por la presunta comisión de delitos relacionados con la financiación ilegal de campañas.

"Dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico, también solicitaremos a la Fiscalía investigar a Laura Sarabia , Armando Benedetti y a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Petro que hoy se desempeña como gerente de Ecopetrol", explicó Gutiérrez.

En los audios revelados en las últimas horas, Benedetti sostuvo una conversación con Laura Sarabia en la que aseguró que ella y el presidente lo dejaron esperando por más de tres horas para una reunión en Casa de Nariño, es en ese momento cuando se refiere a su participación en la campaña de Petro.

"Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le dijo a Sarabia.

