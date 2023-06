Alfonso Prada radicó denuncia contra Armando Benedetti por escándalo audios

El escándalo entre Armando Benedetti y Laura Sarabia continua, esta vez, por cuenta de unos audios filtrados de una supuesta conversación entre los dos exfuncionarios, donde el exembajador amenaza con revelar cómo se financió parte de la campaña presidencial, entre otros polémicos temas.

Aunque Benedetti dijo luego que los audios habían sido manipulados, las reacciones pronto salieron y, públicamente, varios miembros y exmiembros del Gobierno de Gustavo Petro exigieron respuestas. Este es el caso del exministro del Interior Alfonso Prada, quien este lunes anunció que radicó una denuncia ante la Fiscalía contra Benedetti.

Prada hace parte de los nombres mencionados en los audios y, por eso, a través de Twitter señaló que lo dicho por Benedetti es una calumnia y, por eso, pidió que se abra una investigación.

“Hemos denunciado en la Fiscalía General las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones”, escribió Prada.

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

¿Qué dice Armando Benedetti sobre Alfonso Prada en los audios filtrados?

En parte de los audios, además de arremeter contra la exjefa de gabinete , Laura Sarabia, Benedetti se refirió al papel de Alfonso Prada en el Gobierno cuando fue nombrado ministro del Interior, esto, antes del remezón ministerial.

Armando Benedetti aseguró que Prada “se robó el Ministerio con la mujer”, a lo que el exministro respondió que esas afirmaciones son “total y absolutamente falsas”. En la denuncia, Prada también indicó que en su paso por el Gobierno “no fue ordenador del gasto” ni sugirió a otros funcionarios serlo, así como tampoco, según recalcó, influyó en contratos desde el Ministerio del Interior, el cual era la cabeza.

Financiación de la campaña presidencial de Petro, documentos y más secretos

En los audios revelados por la Revista Semana este fin de semana, que serían parte de una conversación de WhatsApp, Benedetti se queja porque el presidente Gustavo Petro no lo atendió en su momento, lo que le causó una profunda incomodidad y resaltó que fue por el dinero que él consiguió que se ganó la elección en 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé", expresó Benedetti.