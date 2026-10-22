"Que su filosofía no raye autonomía del Congreso": senadora Norma Hurtado sobre nuevo mininterior

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior sigue generando reacciones especialmente de los congresistas, que, esta vez desde Cartagena, calificaron como “lamentable” lo sucedido con el exministro, de quien señalaron cumplió con su labor de cambiar la forma en que se relacionaba el Gobierno con el Legislativo.

“Lamento la salida porque él lo estaba haciendo bien. Literalmente el ministro Lara ha estado sacando proyectos a punta de lengua, es decir, convencer, debatir, hablar y decir. El ministro y la llegada de Alejandro Ordóñez, yo creo que es un tipo de principios y valores firmes, fuertes, algunos lo cuestionan por sus temas religiosos, pero si algo tiene Alejandro Ordóñez, es esa misma firmeza para seguir cambiando la forma de la relacionarse con el Congreso. Lamento la salida de Lara, pero yo sí espero que Alejandro Ordóñez en los cinco proyectos que vienen para el país, más el que ya está andando, pues siga con esa firmeza”, aseguró el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño.

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En esta misma línea, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, señaló que esta decisión los tomó por “sorpresa”, pero que también entiende que el país votó por un proyecto político que lo representa en este momento el recién designado ministro Alejando Ordóñez.

Norma Hurtado Foto: X @normahurtados

Sin embargo, la senadora puntualizó en que espera que la “filosofía conservadora” del nuevo ministro del interior no raye con la autonomía e independencia del Congreso de la República.



“Esperamos que su filosofía tan conservadora no vaya a rayar con la autonomía, con la independencia del Congreso, porque eso es importante decirlo. Ustedes resistieron porque nosotros resistimos en el Congreso, porque fue una dupla, fueron los colombianos, pero también fue el Congreso dando la cara. Estamos dispuestos a trabajar, Colombia necesita que trabajemos y eso es lo que vamos a hacer. Esperemos que el doctor Ordóñez entienda cuál es nuestro rol”, dijo en su turno la senadora del Partido de la U.

Por su parte el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, sostuvo que si bien es acertada la decisión del Gobierno de cambiar la forma “transaccional” que ha existido de relacionarse con el Congreso, quien esté en ese cargo debe ser el encargado generar puentes.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: @AForeroM

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“(…) El ministerio del interior, el ministerio de la Politica es muy importante, y no es una buena noticia para el país, en vista de la decisión que yo creo que es acertada del presidente Abelardo De La Espriellade cambiar la forma de relacionarse con el Congreso que no sea un ejercicio transaccional, se necesita un ministro del interior que genera puentes, que busque crear acuerdos que facilite el diálogo y no estoy seguro que Alejandro Ordóñez que vaya a facilitarlo; yo no tengo en contra del doctor Alejandro Ordóñez, pero además hay que decir que lleva mucho tiempo fuera del país, y el exministro Lara era una persona que estaba activa en términos políticos”, afirmó.

El senador Forero asimismo aseguró que el Gobienro no se puede equivocar en este tipo de decisiones que son importantes para la aprobación de proyectos.

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“El Gobierno no se puede equivocar, el Gobienro tiene que entender que ganó con una mayoría muy estrecha, muy apretada, y que tiene que concentrarse en este momento en conquistar, en seducir a esas personas que votaron por miedo a Iván Cepeda, y no alejarlos; y lamentablemente con este tipo de decisiones van en ese sentido y se corre el riesgo de que se esté pavimentando el camino de vuelta a la izquierda en cuatro años”, agregó en medio de su intervención en el Congreso Colombiano de la Construcción.