Reacciones políticas a la sumatoria de Vargas Lleras a constituyente propuesta por Presidente Petro

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sorprendió al mundo político al sumarse a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

En tono desafiante, el jefe natural de Cambio Radical y una de las figuras más prominentes de la oposición, aseguró que espera que el primer mandatario no frene en su idea, pero que la convocatoria se haga mediante los caminos que establecen la Constitución y la ley, e incluso puso su nombre para ser uno de esos constituyentes.

"Esta iniciativa me parece formidable y realmente muy oportuna. Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al Gobierno a ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia", sostuvo Vargas Lleras.

Las reacciones frente a esta aceptación de Vargas Lleras llegaron especialmente de Cambio Radical. El senador David Luna, rechazó las consideraciones de Vargas Lleras y señaló que en ningún caso se debe desestabilizar el país.

“No estoy de acuerdo con una constituyente. Las normas, principios y valores consignados en la Constitución del 91 no están para complacer a los Gobiernos y mandatarios de turno, están para regir su actuar. Mucho menos voy a estar de acuerdo con una constituyente en la que se pueda colar una reelección o la terminación anticipada del mandato", señaló en su cuenta de 'X'

"No le muerdan el anzuelo a Petro que lo que quiere es estar en campaña para excusar su incapacidad de gobernar”, añadió Luna.

Por su parte, su compañero de bancada, el senador Carlos Motoa, estuvo de acuerdo con Vargas Lleras de que hay temas que sí requieren la consulta del constituyente primario.

“Considero que una de las opciones para reformar la Carta Política es la Asamblea Nacional Constituyente. Una opción que debería emplearse, si es para la reforma del Estado, en cuestiones como el sistema de frenos y contrapesos”, explicó Motoa.

El senador verde Jota Pe Hernández, criticó a Vargas Lleras, a quien le advirtió que puede estar jugando con fuego: “Con el diablo no se juega, Gustavo Petro es una persona que está en estos momentos con el poder del balón, con el poder de la cancha, entrar a jugar en esa cancha cuando el dueño del balón es Gustavo Petro, es permitir que aquí se establezca una dictadura como cuando Chávez convocó en el año 1999 a una Constituyente. Germán Vargas Lleras está jugando con fuego y eso es muy peligroso para la democracia y la institucionalidad de Colombia”, aseveró.

Desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo sostuvo que Vargas busca participar en la Constituyente para ser derrotado: “Vargas Lleras, por favor invita también a tus amigos parapolíticos, a los corruptos y a todos los encarcelados por corrupción, a los acusados de asesinato y no se vaya a olvidar los luchadores contra la corrupción como Gustavo Moreno. Llévalos que el pueblo colombiano te volverá a vencer a ti y tus amiguitos", dijo.