Dios quiera que Petro no se vaya a patrasear, me parece formidable una constituyente: Vargas Lleras

La propuesta de unaAsamblea Nacional Constituyente ha generado llaga e incertidumbre en varios sectores políticos, sobre todo en la derecha, sin embargo la posición de Germán Vargas Lleras dio unas declaraciones que ponen la propuesta desde otro punto de vista.

El presidente Gustavo Petro, aseguró que no hizo la propuesta de una constituyente para hacerse reelegir ni ampliar su mandato, que culmina el 7 de agosto del 2026.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre", expresó el mandatario en una entrevista con el diario bogotano El Tiempo.

En 2005, Álvaro Uribe (2002-2010) logró aprobar una modificación constitucional para la reelección presidencial inmediata, algo que no contemplaba la carta magna y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.

Publicidad

De manera sorpresiva, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en diálogo con Mañanas Blu, aseguró que está de acuerdo con la constituyente.

“Dios quiera que Petro no se vaya a ‘patrasear’, me parece formidable convocar a una Asamblea Constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, dijo.

Publicidad

Vargas Lleras salió al paso a la propuesta del mandatarios y aseguró que le gustaba mucho a la iniciativa, esto con el fin de acabar con a difícil situación en el país.

"A mí esta idea me gusta, pero muchísimo. Lo que no me gusta es que sigamos en una discusión interminable y no procedamos a materializarla", dijo.

Vargas Lleras aseguró en medio de la entrevista que la propuesta, para él tiene sentido y no le genera incertidumbre, pues manifestó que más le asusta "ver cómo se desmorona el país".

"Pues, si nos vamos para una constituyente, encontrarán un claro camino, un propósito, que nos permita organizarnos, coordinarnos, trabajar, cada en democracia, ponerle freno a esta locura", agregó.

Publicidad

Reiteró que espera que la propuesta del presidente Gustavo Petro se mantenga, "Dios quiera que Petro, que ya nos iluminó el camino, no se vaya a patrasear en esta iniciativa, que a mí, me parece formidable y realmente muy oportuna".

¿El presidente Petro se pegó un tiro en el pie?

Vargas Lleras no se atrevió a responder directamente, sin embargo explicó qu8e estaría dispuesto a contribuir y a propiciar un consenso que le abra la puerta a esa constituyente.

Publicidad

"Por lo menos nos entretendríamos en lo que resta de este gobierno, tratando de evitar que se haga el menor daño posible", dijo.

El proceso, según Petro

Al ser preguntado sobre cuál será el proceso para realizar la constituyente, el presidente explicó que el primer paso es "organizar los comités municipales", convocar "al pueblo a la movilización, a la calle, al debate" para que acudan a "cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes".

"Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali", añadió.

El viernes, el senador Humberto de la Calle recordó que para aprobar una constituyente se requiere un proyecto de ley, que debe pasar por un Congreso en el que Petro ya no tiene mayorías, y "dos convocatorias al pueblo", primero para que diga si quiere una reforma constitucional y, en caso positivo, para que apruebe los eventuales cambios.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: