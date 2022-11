Referendo para adopción solo a parejas heterosexuales cuesta $280 mil millones

El equipo de la representante Angélica Lozano de Alianza Verde denunció que el referendo para la adopción de menores solo por parejas heterosexuales tiene un costo de 280 mil millones de pesos no incluidos en el presupuesto nacional.

"Fue probado que este es un referendo absurdo, inconstitucional, que viola no sólo los tratados internacionales, sino que atenta contra el espíritu de la Constitución", aseguró la representante Lozano.

María Fernanda Cabal del Centro Democrático manifestó que el referendo se equivoca en impedir la adopción a las mujeres y hombres solteros.

"En la bancada no hay unanimidad, no estamos de acuerdo en que se le impida a una mujer o a un hombre, por no tener pareja heterosexual, el derecho de adoptar", indicó Cabal.

Los opositores aseguraron que el referendo costaría 28 veces lo que costó el programa de prevención de embarazo adolescente, que tuvo un valor de 10 mil millones de pesos en 2016.