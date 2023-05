Reforma al código electoral revive y pasa a discusión en la Cámara de Representantes

Con 58 votos a favor y cuatro en contra, la plenaria del Senado aprobó este martes la reforma al código electoral, que después de semanas de discusión toma un nuevo aire en el Congreso de la República.

Se mantiene el voto electrónico mixto, iniciativa que fue muy polémica durante el debate, se implementó auditoría a las tecnologías utilizadas por la organización electoral, se eliminó el empadronamiento y las multas.

Para el senador Alejandro Vega, ponente de la iniciativa, “se moderniza la legislación electoral anterior a la constitución de 1991, se garantiza las modalidades de voto, como el voto electrónico mixto, se pone en cintura a las encuestadoras, para evitar que sean las encuestadoras de garaje las que puedan tergiversar los datos de la ciudadanía.”

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa precisó que el proyecto autoriza el transporte colectivo gratuito el día de las elecciones, se amplía la jornada electoral hasta las 5:00 de la tarde y se robustece la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Líneas rojas del proyecto

La senadora Paloma Valencia reiteró su preocupación por los alcances del voto electrónico mixto.

“A mí no me gustan que a los colombianos les metan ese voto electrónico mixto porque lo meten con falta de auditorías, uno no puede tener unos ojos que le van a contar los votos sin que nadie los pueda auditar”, dijo.

La congresista destacó que se logró eliminar la multa por empadronamiento, que estaba dirigido a las personas que no informaran con anticipación el cambio de residencia a otra zona diferente del lugar de donde tenía inscrita su cédula.

“No me gusta que la Registraduría quede dueña de las direcciones de los colombianos. No me gusta y me preocupa la hegemonía que quieren de la cédula, que la quieren convertir en el único mecanismo de identificación”, anotó.

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, destacó la eliminación de la figura de nuevos registradores, de igual manera el voto anticipado y la planta de 2.000 nuevos contratistas de la Registraduría.

Sobre el voto electrónico mixto consideró que “no existe certeza de las auditorías, a los softwares y del costo de las 117.000 máquinas de votación y lo avalan sin ningún tipo de control”.

“Esperamos que la Cámara de Representantes depure todo esto para que tengamos un buen código electoral, así como está siendo aprobado para nosotros es un riesgo institucional”, aseveró el congresista.

La reforma al código electoral pasa a ser debatida en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y posteriormente en la plenaria de esta corporación.

