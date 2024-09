Representante Cathy Juvinao denunció que Gobierno vició trámite de la Reforma Pensional

Mientras que desde el Pacto Histórico y el Gobierno nacional preparan la llamada ‘Marcha de las Canas’ para este jueves 19 de septiembre, en lo que ellos han denominado una defensa de la Reforma Pensional ante presiones indebidas de los poderes económicos y la oposición que buscan hundirla en la Corte Constitucional , desde el Congreso están denunciando que es el mismo Gobierno el que desea que la iniciativa fracase.

La representante por la Alianza Verde Cathy Juvinao, denunció con varias fotografías cómo desde el mismo día del último debate de la reforma, el 14 de junio de 2024, se orquestó el vicio que podría llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de la iniciativa.

“Nosotros llegamos a plenaria citados con la ponencia de segundo debate de Cámara. Pero en mitad de la sesión, David Racero metió una proposición para que la Cámara eludiera el debate de la pensional y acogiera en una sola votación el texto del Senado. Como nos habían citado el día anterior con el texto de Cámara, ellos tenían que, por lo menos, según lo que ha dicho la Corte Constitucional en jurisprudencia previa, entregar la copia en físico a los representantes, de manera que tuvieran un mínimo de tiempo para ver el texto que estaban votando y pudieran debatir y votar. Eso no lo hicieron”, señaló Juvinao.

Además, la representante publicó en sus redes sociales las fotos en las que se evidencia que el Gobierno había ordenado sacar un millón de pesos en fotocopias de la Gaceta 497, que contenía el texto aprobado en el Senado, pero que a último momento se dio la orden de no repartirlas. La representante sostiene que las fotos fueron tomadas por exfuncionarios del Ministerio del Interior inconformes con la decisión y que sabían que la actuación podía viciar el trámite legislativo.

“Consciente de lo anterior, el gobierno ordenó sacar un millón de pesos en fotocopias con el texto del Senado. Sin embargo, de repente se dio la orden de no entregarlas y de someter a votación el texto de un solo pupitrazo. Las copias quedaron guardadas en un salón detrás del recinto [...] Las fotos de las copias fueron tomadas ese mismo día por exfuncionarios del Gobierno que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Me fueron entregadas directamente, probando así el dolo con el que actuaron para viciar la reforma en una estrategia calculada”, sostuvo.

El objetivo de todo esto, según la parlamentaria independiente, es sabotear deliberadamente el trámite de las reformas con el propósito de movilizar a la ciudadanía y volver a recoger la indignación popular para ser favorecidos electoralmente en 2026.

“Mi lectura de este actuar doloso del Gobierno Nacional es que claramente ellos no quieren que las reformas pasen. Ellos lo que quieren es hacer el amague de que están promoviendo un cambio, inducen las irregularidades, inducen los errores y luego salen a repartir culpas, a tejer toda la narrativa que vienen tejiendo durante todo este año. Y es que las Cortes no los dejan gobernar, que aquí hay un golpe blando, que hay unas élites, que el fascismo, que el nazismo, que los que los cuestionan son unos asesinos; y es carreta. Son ellos mismos viciando los proyectos aquí en el Congreso para luego salir a marchar, para luego salir a incendiar en un precalentamiento de campaña”, concluyó Juvinao.