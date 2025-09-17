En vivo
Representante Juana Carolina Londoño anuncia precandidatura presidencial

Representante Juana Carolina Londoño anuncia precandidatura presidencial

La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño se convierte en la segunda precandidata presidencial del partido Conservador

Juana Carolina Londoño
Juana Carolina Londoño
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:18 a. m.

La representante a la Cámara por el partido Conservador Juana Carolina Londoño anunció su precandidatura presidencial, es decir, que ahora el partido Conservador tiene dos candidatos, pues recientemente el senador Efraín Cepeda también hizo oficial su aspiración presidencial.

“Con una postura clara y enérgica, sus debates de control político han expuesto de manera contundente las improvisaciones, excesos y contradicciones del ejecutivo, evidenciando la incapacidad del actual gobierno en múltiples ámbitos de la vida nacional”, señala el comunicado de prensa en el que se anuncia la candidatura de Londoño.

La representante Juana Carolina Londoño hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara desde donde ha abordado temas de como la nueva licitación de pasaportes, la crisis por accidentes de helicópteros, la inseguridad en el país y también ha hecho cuestionamientos a la Ruta de la Seda con China.

Londoño también se ha manifestado en contra de la zona binacional con Venezuela.

“La pluralidad de liderazgos enriquece el debate, fortalece la democracia en los partidos y reafirma el compromiso conservador con ofrecerle al país una alternativa seria, responsable y con experiencia frente a los desafíos del presente y del futuro”, agrega el comunicado del equipo de la congresista.

