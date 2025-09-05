Al menos cinco zonas del país tienen riesgos para elecciones presidenciales: registrador nacional

Desde Medellín, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que hay riesgos en al menos cinco zonas del país de cara a las elecciones presidenciales del año 2026

Durante una jornada de promoción de las elecciones a los Concejos Municipales de Juventud, que se llevarán a cabo el próximo 19 de octubre, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó algunas preocupaciones frente al panorama de seguridad de cara a las presidenciales de 2026.

Desde la ciudad de Medellín, Penagos manifestó que son al menos cinco las regiones del país que tienen algún riesgo, especialmente por confrontaciones e injerencia de grupos armados, para el desarrollo de los comicios.

En Cauca, Catatumbo, Chocó, Sur de Bolívar y Nordeste de Antioquia, están algunas de las poblaciones que ya están en la mira de la fuerza pública y la institucionalidad para garantizar la jornada electoral.

“La Fuerza Pública y el ministro de Defensa nos han dicho que los lugares donde hay más complejidades en materia de seguridad están del orden del 4 o 5% del territorio nacional. Aquí de lo que se trata es de evaluar esos sitios y, entre todos, explicarle al pueblo colombiano cuáles son las acciones que se van a adoptar”, señaló el registrador Penagos.

El registrador Penagos destacó que siguen en articulación permanente con la comisión de seguimiento de garantías electorales que ya tuvo un primer encuentro y de la que hacen parte la Policía, el Ejército y el Ministerio Público.