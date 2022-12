Rifirrafe de candidatos a la Alcaldía de Cali sobre acuerdo de paz genera polémica

La contienda política para llegar a la Alcaldía de Cali sigue subiendo de tono en cada debate que se realiza en la ciudad y donde los candidatos exponen sus diferencias ideológicas.

El caso más reciente ocurrió durante un foro sobre educación y cultura organizado por la universidad Icesi en el que estuvo presente también BLU Radio.

En medio de las propuestas, se vivieron varios momentos de tensión entre los aspirantes al primer cargo de la ciudad.

En primera medida, el candidato Alejandro Eder cuestionó el destino de los dineros de la educación si llegaran a ganar sus contendores Ortiz y Ospina, teniendo en cuenta sus aliados políticos.

“Me preocupa mucho ver cómo Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina han negociado con toda la clase politiquera de siempre, porque me queda una gran duda y es cómo se van a manejar esos recursos y cómo esa plata va a parar en los niños”, dijo Eder.

El primero en responder fue Roberto Ortiz, quien ha recibido apoyos de partidos como el Conservador, Centro Democrático y el partido Mira, que le recordó que él también se ha reunido con la clase política de la ciudad.

“Tenemos información que usted se sentó con la clase política de esta ciudad, pero no lo escucharon. La política se hace con técnicos y políticos (…) aquí caben todos, los adinerados, los pobres, los académicos”, precisó Ortiz.

Ante esto, Eder enfatizó que no negoció con los políticos de la ciudad y que no les ofreció nada, por eso no lo estaban acompañan en su correría por la Alcaldía.

No obstante, el punto más candente del debate fue cuando Jorge Iván Ospina cuestionó el papel de Eder

cuando fue negociador del expresidente Juan Manuel Santos en la mesa de diálogos con las Farc.

“Eder, te sentaste con las Farc y les cediste un bulto de impunidad, eso es escabroso”, dijo Ospina en medio del auditorio.

Casi de inmediato, y en medio de una algarabía creada por los asistentes, Eder se refirió a Jorge Iván recordándole su papel como exsenador.

“Con todo respeto, exsenador Ospina, que votó todos los proyectos de ley, incluyendo las reformas a la ley: no hables paja”, dijo Eder.

El debate siguió candente, hasta el punto que Ospina también respondió: “Respete que te metiste en un platón y no eres capaz de aguantarlo, eso demuestra la inteligencia emocional con la que tienes que asumir la política”.

“Efectivamente, hemos construido con la pluralidad política de la ciudad, y efectivamente he gobernado el territorio y para ello las evidencias”, concluyó Ospina.

Vea el debate completo aquí transmitido por el diario El País de Cali:

Escuche la polémica en Mañanas BLU:

