Rodolfo Hernández se lanzaría a la Presidencia en 2022

Mientras permanece suspendido del cargo como alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández busca alianzas para formar su equipo y lanzarse candidato a la Presidencia de la República en el 2022.

En las últimas horas, Rodolfo Hernández dejó claro que tiene serias intenciones de ser el presidente de los colombianos y en su tradicional Facebook Live enfatizó que quiere seguir participando en la política, pero esta vez no como alcalde sino como presidente.

“Quiero poner a consideración de los colombianos una posible presentación en el poder ejecutivo en las próximas campañas”, dijo Rodolfo Hernández.

En las últimas horas, el alcalde suspendido se reunió en Bogotá con el empresario del cuero Mario Hernández para proponerle que fuera vicepresidente, propuesta que fue rechazada.

En diálogo con BLU Radio, Hernández confirmó la invitación del alcalde de ser la formula vicepresidencial y además entregó detalles de cuáles serían las banderas en la contienda electoral del 2022.

“Rodolfo estuvo desayunando en mi casa y es un hombre que puede gobernar sin politiquería, me dice que se quiere lanzar a la Presidencia que, si yo podría ser su fórmula vicepresidencial, le respondí que le agradecía mucho que me tuviera en cuenta, pero yo desafortunadamente no estoy preparado para eso”, dijo el empresario.

De igual manera, el Hernández le aseguró al alcalde suspendido que no podía abandonar su empresa y que “tenía que atender el negocio”.

Por ahora, el alcalde de Bucaramanga aprovecha la suspensión y en algunos municipios santandereanos dicta conferencias sobre su vida como empresario de la construcción y sus pinos en la política.