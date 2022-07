Rodolfo Hernández sí aceptará curul en el Senado

Tras varios análisis jurídicos y políticos, finalmente el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández se convertirá en senador el próximo 20 de julio, por haber conseguido el segundo lugar en las elecciones presidenciales en las que fue derrotado por Gustavo Petro, pero donde consiguió 10.604.337 votos.

Aunque ya había dado pistas de que aceptaría, en entrevista con Mañanas Blu puso en duda nuevamente esa posibilidad, pues señaló que estaba analizando si el hecho de aceptar la curul lo obligaba a hacer oposición a todas las iniciativas del gobierno Petro en el Congreso, teniendo en cuenta que esa curul que ocupará durante los próximos cuatro años, se la asignan conforme al Estatuto de la Oposición.

Este tema había generado polémica porque de hecho, Hernández dijo en su momento que no le hará oposición a Petro, pese a las peleas que protagonizaron en el pasado y al reclamo del llamado antipetrismo, que votó por él y le ha exigido hacerle control político al gobierno del Pacto Histórico en el Legislativo. Esa polémica se profundizó con la foto del abrazo que se dieron Petro y Hernández en medio de la reunión que tuvieron el martes de la semana pasada.

Óscar Jaír Hernández, quien fue el director político del ingeniero durante la campaña, confirmó a Blu Radio que es oficial, que el ingeniero acepta la curul y que una vez el Consejo Nacional Electoral declare la elección enviarán una comunicación oficializando la aceptación.

Esa curul la estrenó hace cuatro años el hoy presidente electo, Gustavo Petro.

Hernández, en entrevista con Blu Radio el pasado martes , dijo que la decisión la tomaría tras analizar con su equipo de asesores, aunque aclaró que estar en el Legislativo no es su fuerte por la falta de experiencia.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, dijo en Mañanas Blu.

En la entrevista, Hernández manifestó que le hará oposición a Petro solo en los temas en los que no esté de acuerdo: “No sé, si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿Cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer. Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadana”.