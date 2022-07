“No tengo experiencia, no me gusta aparentar”: Rodolfo Hernández aún no decide si va al Senado

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández, en entrevista con Blu Radio, dijo que, entre hoy y mañana, decidirá si asume la curul en el Senado de la República , que ganó tras perder las elecciones en segunda vuelta.

Hernández aclaró que no tiene experiencia en materia legislativa y que en las próximas horas tomará la decisión, en una reunión con su equipo de asesores.

Publicidad

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, pero voy a probar. El eslogan de la campaña sigue vivo”, dijo

El exalcalde de Bucaramanga añadió que este martes, o por tarde mañana, tomará la decisión y agregó que aún no sabe que si llega al Legislativo hará oposición.

“No sé, si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿Cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, puntualizó.

El ingeniero insistió en que no puede traicionar a su corazón y oponerse de frente a Gustavo Petro, sin que haya comenzado su gobierno. Además, dijo que una de las razones para contemplar si se entra al Senado es que la ley establece que deberá declararse en oposición.

Publicidad

“Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadana”, añadió.

Dijo que, en el caso de la reforma tributaria, considera que debe haber un análisis de fondo, pues, aunque admitió que faltan recursos, también criticó que el próximo gobierno pueda crear nuevos ministerios, pues, para su opinión, eso no soluciona los problemas.

Publicidad

De otro lado, Hernández, que obtuvo 10.500.000 votos en la segunda vuelta , dijo, de otro lado que el abrazo con Gustavo Petro, en una reunión la semana pasada, no significa su ingreso al petrismo.

“¿Entonces si usted entrevista a Petro ya es petrista? No, ¿por qué fue? Si usted mira el programa, al menos el programa, vamos a ver qué pasa con el desarrollo del gobierno, era muy parecido al mío (…)”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: