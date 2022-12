Se cae artículo que buscaba levantar suspensión de capturas a exFarc que no vayan a JEP

Con 52 votos por el sí y 81 por el no, la Plenaria de la Cámara hundió la polémica proposición que habilitaría al Gobierno para levantar la suspensión de las órdenes de captura contra los exguerrilleros de las Farc que no se sometan a la JEP.

Después de una álgida discusión sobre la reapertura de la discusión sobre este artículo que el martes generó una gran polémica y el retiro del recinto de la oposición, este miércoles la situación fue diferente.

Inicialmente hablaron varios representantes a favor y en contra de la iniciativa. En esta ocasión se escucharon voces de Cambio Radical, como la de José Daniel López, del liberalismo, como las de Juan Carlos Losada y José Luis Correa en contra del artículo que el uribismo y los conservadores aprobaron el martes sin discusión.

Una vez más Alvaro Hernan Prada, ponente de la iniciativa argumentó que la intención no era hacer trizas lo pactado en La Habana, sino garantizar que aquellos excombatienes que no demostraran voluntad de paz, no recibieran los beneficios del acuerdo.

El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, junto al alto consejero para el Postconflicto, Emilio Archila, estuvieron presentes en la discusión.

Una vez se conoció el resultado los congresistas de oposición celebraron que lo acordado en La Habana permanece igual.