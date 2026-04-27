Seis magistrados de la Corte se declaran impedidos para estudiar decretos de emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió en la tarde de este lunes, 27 de abril, para debatir una eventual suspensión de tres decretos que se desprenden de la emergencia económica decretada en febrero por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la grave crisis invernal que azotó a 8 departamentos. Sin embargo, seis magistrados se declararon impedidos para estudiar dichas solicitudes por lo que la decisión queda en pausa hasta tanto se defina si los impedimentos prosperan o no.

Se trata de los magistrados: Miguel Efraín Polo, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Carlos Camargo y Natalia Angel. Solamente no se declararon impedidos Jorge Enrique Ibañez, Hector Carvajal y Juan Carlos Cortés.

¿Sobre cuáles decretos hay solicitud de suspensión provisional?

El primer decreto es el que permite la contratación directa y excepciones a la Ley de Garantías. Esto, por supuesto, generó una enorme polémica sobre el uso de recursos durante la época electoral.

El segundo, abrió la puerta a la posibilidad de expropiación y ocupación temporal de tierras y procesos de clarificación de propiedad y recuperación de baldíos. El último, está relacionado al impuesto al patrimonio para las empresas.



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Por este último punto es que los seis magistrados presentaron su impedimento, ya que el impuesto al patrimonio también cobija a las universidades y los togados ha dictado cátedra lo que supondría un conflicto de interés. Precisamente este martes, 28 de abril, se reunirán para definir los conjueces con el fin de determinar si se aceptan o no los impedimentos. Si se niegan, el miércoles podría haber definición de fondo sobre el tema.

Además, Blu Radio conoció en primicia que la Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional avalar la emergencia económica del Gobierno del presidente Petro expedida tras la ola invernal que azotó a varios departamentos, entre ellos Córdoba. Para la Defensoría, la crisis climática registrada en febrero de este año sí constituye una grave calamidad pública.