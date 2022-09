Senador Alex Flórez jura que se retirará de la política si protagoniza un nuevo escándalo

El senador Alex Flórez del Pacto Histórico, quien protagonizó un vergonzoso episodio en la madrugada de este viernes en Cartagena porque se le impidió el ingreso a una acompañante al hotel donde se alojaba, aseguró que renunciará si llega a verse inmerso en un nuevo escándalo.

"Tarjeta roja. Si llego a tener un nuevo episodio de estos, renuncio a la política. Me retiro de la política si vuelvo a estar en un episodio de estas características. He hecho una promesa para el país. Esto no va a volver a pasar", prometió el congresista.

El congresista reconoció que se pasó de la raya el pasado viernes y que, contrario a sus declaraciones ese mismo día en Mañanas Blu, sí quiere ser un ejemplo para el país.

"Quiero pedirle disculpas a todo el mundo. A la policía, asus familias, a los uniformados con los que conversé en privado y en público. Además, con los miembros de la institución, a los trabajadores del hotel con quienes conversé y les agradezco la formalidad. En la entrevista, en vez de aceptar mi error, lo negué. Ruego disculpas", sostuvo el congresista.

El senador Flórez hizo la promesa de no volver a beber y dijo que avanzará firme en ese propósito. Además consideró que su renuncia sería un mal mensaje para las personas que están luchando para salir del flagelo del alcoholismo.

Le prometí al país, a 50 millones de personas, a mí mismo, que no me volveré a tomar un trago desde el 2 de septiembre del año 2022. Eso es algo que no va a volver a pasar, estoy con el firme propósito de seguir concentrado y demostrar una versión de mí que sea la que la que el país está esperando la que ustedes están esperando y no la que mostré sostuvo el congresista.

El congresista aseguró que lo vivido le sirve para tomar impulso y trabajar una agenda legislativa en pro de las personas que sufran de alcoholismo.

"Me pasé de la raya. Es mi propósito seguir avanzando y dar buen ejemplo. Quiero que esta sea una oportunidad para trabajar en una agenda legislativa en estos temas”, sostuvo el legislador.

Alex Flórez aseguró que tomará un tratamiento con psicólogo y atribuyó su recaída en el licor por el encierro de la pandemia del COVID-19. Aseguró que, a su modo de ver, no tendrá que internarse ni aislarse para superar el tema del alcohol.

"[Internarse] sería para una persona que tuviera problemas con algún tipo de drogas muy fuertes, con síndrome de abstinencia, que tuviera que estar en una clínica. Cuántas personas están padeciendo problemas con el alcohol, que es una condición socialmente aceptada. Yo no tomo entre semana, sino los fines de semana (...) Esta no es una condición inabilitante. Hay personas que como yo han tenido este problema, sufren de depresión o tienen problemas con el juego", declaró Flórez.

El congresista reconoció que en la entrevista con Mañanas Blu el pasado viernes, si bien no estaba borracho, todavía estaba bajo los efectos del alcohol al dar sus declaraciones. En esa oportunidad, dijo que había sido elegido para legislar y no para dar ejemplo.

“No estaba ya borracho, pero todavía con la noche rebotando en la cabeza y tratando de negar lo que era inevitable de negar. Negándomelo a mí, principalmente. Cuando uno se encuentra con eso al levantarse tiene lagunas y pedazos de los que no se acuerda. Trata uno de entender, pasa horas tratándolo y no se logra", indicó.

