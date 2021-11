Sergio Fajardo abre la puerta para dialogar con Alejandro Gaviria

Sergio Fajardo, precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza , aseguró en Mañanas BLU que tiene la puerta abierta para continuar con los diálogos con Alejandro Gaviria , que permitan construir un centro político sólido de cara a las elecciones del próximo año.

Según Fajardo, se debe trabajar sin egos para superar los inconvenientes. “Quiero romper con esta dinámica. Muchas veces se dice que Fajardo es el problema, yo no puedo ser el problema de Colombia. (…) Aportar, no vamos con ego, vamos a trabajarle a estas cosas, estoy dispuesto, la experiencia, la trayectoria, tengo el espíritu tranquilo para construir en Colombia”, dijo.

Además, sobre la primera reunión que se tuvo con Gaviria, añadió: “Tuvimos una primera conversación y las primeras manifestaciones no recogieron el contexto de la forma como se hizo. Superemos inconvenientes, yo he cometido errores en la vida política, pero hay uno que no quiero volver a cometer y es el de si no se puede, no se puede”.

En ese sentido, el precandidato Fajardo no se atrevió a especular sobre un posible paso al costado de Cesar Gaviria en el Partido Liberal, pues el expresidente ha sido uno de los puntos en discordia para que Alejandro Gaviria llegue a la Coalición de la Esperanza.

“No quiero dañar las conversaciones que vienen a continuación. Este mundo está lleno de chismes. Lo que quiero hacer es construyamos, no dañemos las próximas conversaciones. Esa es mi reflexión”, manifestó.

En diálogo con este medio radial, Fajardo también habló sobre su proyecto de centro, basado en varios puntos, como la lucha contra el clientelismo, “puerta de entrada a la corrupción”, y la construcción de una lista al Congreso, que espera sea liderada por Humberto de la Calle.

"La esperanza es que sea Humberto de la Calle el que encabece la lista, es lo que yo quiero, pero él no ha dicho que sí o que no, lo señalo como un símbolo", mencionó.

