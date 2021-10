“Si izquierda es darle prioridad a los más pobres, soy más de izquierda que Petro”: Enrique Peñalosa

Otro que está en la carrera por la Presidencia de la República es el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, invitado este domingo, 10 de octubre, a Sala de Prensa BLU, para hablar sobre temas de alianzas políticas y propuestas para los ciudadanos.

En primer lugar, Peñalosa hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en que sí es posible construir un mejor país. Luego señaló que la importancia de una alianza política para antes de la primera vuelta presidencial.

“Debemos tener optimismo, confianza en que podemos tener un futuro mejor. Con los colegas candidatos yo espero que hagamos una consulta en marzo antes de la primera vuelta para que lleguemos en equipo. Podríamos tener a Federico Gutiérrez, al candidato conservador, de la U; un grupo con el que compartamos unos principios”, dijo.

Sin embargo, advirtió: “A mi no me gustaría estar con Robledo, pero sí podía ser una coalición amplia. Es que esto de derecha e izquierda no sé qué significa aquí en Colombia. Si izquierda significa darle prioridad a la necesidad de los más pobres, soy más de izquierda que Gustavo Petro”

Asimismo, se refirió a una alianza con el uribismo. “Me he enfrentado a candidatos del Centro Democrático, no sé por qué estaría con ellos (…) En este momento creo que no es lo más conveniente en materia de estrategia estar con candidatos del Centro Democrático (…) Creo que en este momento de polarizaron en Colombia no es bueno que nos pase lo que está viviendo Perú políticamente”, añadió.

Por otro lado, Peñalosa se refirió a una reforma tributaria y pensional en un posible gobierno suyo.

“Todo parece indicar que no se necesita una Reforma Tributaria adicional. (…) Es posible que se puedan eliminar algunas extensiones, pero también está la DIAN avanzando con unos programas de facturación electrónica y demás. (…) Sinceramente creo que sí es posible reducir una serie de entidades y costos”, dijo.

En cuanto a las pensiones, agregó: “La gente nueva van a tener que pensionarse más tarde, con una mayor edad. Gustavo Petro hace protestas aterradoras, el critica a los fondos de pensiones (…) Las platas de los fondos de pensiones no son de los grandes empresarios, son de los pensionados. Dos terceras partes son rendimientos acumulados que han ganado los trabajadores y no es correcto robarle este aporte a la ciudadanía”.

