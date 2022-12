Somos una alternativa política por fuera del ‘frentenacionalismo’: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, hoy líder de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales y candidato de la Coalición Colombia, dice sentirse tranquilo por los resultados favorables de los sondeos que, según él, demuestran que está “conectado con la ciudadanía”.

Así lo dijo en diálogo con Blu Radio al destacar que su coalición representa una alternativa a los esquemas tradicionales de la política colombiana.



“Hemos hecho una tarea bien hecha, una coalición diferente, seria, sólida y trabajada, es lo que reflejan las encuestas”, dijo Fajardo, quien considera que esto representará un reto mayor n el futuro inmediato, pues los ataques hacia él “van a arreciar de todas las maneras que se puedan imaginar y las no imaginables, pero vamos por un camino que hemos construido y es fruto de nuestro trabajo”.

Fajardo amplió que la bandera de su campaña no solo será la lucha contra la corrupción, sino también promete trabajar por “la reconciliación y la apuesta por la educación, por la dignidad y capacidad de la gente, que incluye la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, para escribir una página diferente”.

¿Pero cómo combatir la corrupción? Fajardo considera que la primera forma de luchar contra este fenómeno es no comprar ni un voto:

“Nosotros no pagamos para llegar y esa es la forma más potente para luchar contra la corrupción. Por supuesto, se necesitan unas leyes, pero la primera actividad es no comprar un voto, porque si usted no paga para llegar no tiene que llegar a pagar”.

Esta, explica, es la esencia de la corrupción. “Usted ha visto que todos los que pagan después llegan a robar y cómo roban, con puestos, con contratos y necesitan la impunidad. Usted no paga y después no entrega puestos ni contratos a congresistas, y ahí ya le dimos el golpe fundamental a la corrupción”, aseguró.

Agregó que, sin embargo, se necesitan leyes para combatir la corrupción de manera efectiva, pero insistió en que “el problema de la lucha contra la corrupción es ético, pero se necesitan leyes para afinar las leyes de contratación que tenemos ahorita”.

Explicó también que los resultados favorables de las encuestas de las últimas semanas demuestran “que a Colombia le está calando un mensaje, que es lo que nosotros representamos, una alternativa política que está por fuera de la estructura política tradicional”.

Dicho de otra forma, y en sus palabras, “es la primera vez en Colombia, no sé desde hace cuánto tiempo, que vamos a estar por fuera de ese esquema ‘frentenacionalista’ y nosotros representamos una alternativa. Eso sí, requiere de una ciudadanía que va adquiriendo una conciencia de que pueden gobernar otras personas, que no tienen que ser los mismos con las mismas, por eso la expresión de nuestra campaña es ‘Se puede’, y eso ha venido pasando en el nivel regional y local. Vamos a encabezar una revolución serena en este país”.