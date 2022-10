Tambalea Coalición Colombia: Inti Asprilla pide reconsiderar apoyo a Fajardo

Una nueva fractura quedó en evidencia este martes en la Coalición Colombia, integrada por Compromiso Ciudadano, el Polo Democrático y la Alianza Verde. La cabeza de lista a la Cámara por los verdes, Inti Asprilla, solicitó a su colectividad “reconsiderar inmediatamente el apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo.

“Fajardo es un candidato que no emociona, no inspira y no une”, dice Asprilla en uno de los apartes de la comunicación enviada a la Dirección Nacional de la Alianza, ante lo cual señala que no acompañará “un candidato que reduce su propuesta a estar por encima de todo y de todos, que se para sobre su propia pompa”.

Para Asprilla, luego de dos meses de haber sido designado como candidato presidencial de la Coalición Colombia, “Fajardo se ha caracterizado por ser una persona que no toma posiciones concretas y definidas frente a las realidades de nuestro país y nuestra ciudad Bogotá”.

Tal vez una de las críticas más fuertes del representante la produce la posición que ha asumido el candidato presidencial ante las demoras en la convocatoria a la revocatoria del alcalde Bogotá, Enrique Peñalosa, tema que el mismo Asprilla ha liderado y promovido.

“No sabemos la posición por parte de Fajardo respecto al golpe a la democracia que sufrimos todos los bogotanos cuando nos arrebataron la posibilidad de pronunciarnos en las urnas sobre la revocatoria”, puntualiza.



Este nuevo episodio se suma a la tensión vivida una semana atrás por cuenta del respaldo del ex concejal y candidato al Senado, Antonio Sanguino, a la campaña de Carlos Caicedo, así como varios disidentes del Polo que han oficializado su apoyo a Gustavo Petro.