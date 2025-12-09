Un total de 34 partidos y candidatos por firmas están interesados en ir a las consultas de marzo

A la medianoche de este lunes festivo 8 de diciembre, se venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los Grupos Significativos de Ciudadanos (G.S.C.) manifestaran ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en las consultas para la toma de decisiones internas de los partidos o para la escogencia de un candidato presidencial en coalición, en el marco de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Según el balance entregado por el CNE, al final 20 partidos y 14 candidatos por firmas están interesados en medirse en estas consultas. Frente a los partidos aparecen el Pacto Histórico, MAIS, AICO, En Marcha, La Fuerza, Partido Ecologista, Comunes, Esperanza Democrática, Partido del Trabajo, la LIGA, Partido Demócrata, Liberal, Colombia Renacientes, Oxígeno, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, La U, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo y ADA.

Registraduría responde a Gobierno por elecciones del 2026 Fotos: Registraduría y AFP

Con estos partidos participarían en las distintas consultas, candidatos como Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, entre otros.

En el caso de los candidatos por firmas, entre los que enviaron su carta de intención al CNE están: Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria, David Luna, Vicky Dávila, Daniel Palacios, Juan Daniel Oviedo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Leonardo Huertas, Carlos Felipe Córdoba, Claudia López, Mauricio Cárdenas y Mauricio Lizcano.



Los partidos y los grupos significativos tendrán hasta el próximo 22 de diciembre para retractarse de su intención de participar en las consultas. El próximo 27 de enero de 2026, los partidos deberán entregar la pregunta de la consulta y los precandidatos presidenciales que deseen participar en las consultas tendrán hasta el 6 de febrero para inscribirse ante la Registraduría.