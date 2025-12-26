En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ”Una estrategia electoral”: Uribe cuestiona propuesta de Constituyente

”Una estrategia electoral”: Uribe cuestiona propuesta de Constituyente

Este viernes se inscribió el comité recolector de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad