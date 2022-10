Uribe denuncia presiones del Gobierno y presenta nuevos testigos en caso Cepeda

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia decidiera archivar el proceso contra el senador Iván Cepeda y compulsar copias contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la defensa del exmandatario presentó ante el alto tribunal un recurso de reposición contra esa decisión.



Para el abogado Jaime Granados, “hay ausencia de imparcialidad porque en múltiples apartes de la decisión hay descalificaciones contra el ex presidente Uribe y se exalta al senador Iván Cepeda”, al tiempo que reveló que se aportarán tres nuevos testimonios que comprobarían la supuesta intención del congresista de afectar al ex mandatario y a su familia, especialmente a Santiago Uribe.



Granados cuestionó que no tuvo acceso a un cuadernillo con información relevante del caso, con lo cual se habría afectado el debido proceso y el derecho a la defensa.

Presiones del Gobierno



El líder del Centro Democrático afirmó que el actual Gobierno tendría intereses en interferir en la investigación y aseveró que en los pasillos de la Corte hoy avenga el rumor de presiones de Juan Manuel Santos.



“El presidente del Senado de la República y varios congresistas me expresaron que Juan Manuel Santos ordenó que aprobaran el debate de Iván Cepeda contra mí en 2014. Pero, además, el día en que lanzaron el libro de Cepeda (Por las sendas del Ubérrimo) en contra de mi persona, el presidente Santos dijo que ahora sí estaba convencido de que Álvaro Uribe es paramilitar”, agregó.



Uribe niega tener información privilegiada



El expresidente insistió en la versión de que fue el ganadero Juan Guillermo Villegas quien le habría alertado de las interceptaciones en la Corte.



“Quien tenía información privilegiada es el senador Iván Cepeda. A mí me interceptaron los teléfonos siendo el presidente de la República. En una de ellas llamó la atención a una persona cercana con una palabra que no debí decir”, explicó Uribe.



El ex mandatario dijo que los nuevos testimonios que aportará su defensa “acreditarían la sistematicidad del senador Cepeda para manipular testigos y afectar a su familia”.



Uribe negó que el ex director del CTI, Julián Quintana, le haya suministrado cualquier tipo de información sobre los seguimientos.

