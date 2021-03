Uribismo rechazó propuesta de ampliar periodo del presidente Duque y congresistas

Desde que se presentó el acto legislativo que pretende aumentar el periodo del presidente y congresista por dos años, una enorme tormenta política se presentó en el Congreso e, incluso, desde el uribismo señalaron que no apoyan esta propuesta que radicaron más de 20 congresistas.

“Un proyecto de ley que nace sin pies ni cabeza, no tiene ningún futuro, no tienen ningún sentido. El periodo de los congresistas se acaba el 20 de julio del 2022. No hay nada más que hablar sobre este tema”, señaló el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

El representante del Centro Democrático, Juan David Vélez, señaló que su elección como congresista fue por 4 años. “La democracia se mantiene sana mientras mantengamos las reglas de juego claras. Fuimos elegidos por cuatro años y nuestro tiempo culminará el 20 de julio del 2022”.

El presidente del partido Conservador, Omar Yepes, expresó que las reglas de juego no se pueden cambiar y menos se debe trapear el piso con la Constitución.

Yo creo que los términos constitucionales hay que respetarlos y no se puede deslegitimar que un sistema democrático cada vez cambiando las reglas de juego. Si a los funcionarios se les elige por un periodo determinado, se be respetar ese periodo y, adicionalmente, no hay que olvidar que hay muchas expectativas alrededor de las próximas elecciones dIJO

Desde el partido de los Comunes, señalaron que no apoyan el acto legislativo que fue radicado por congresistas de partidos como el Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U, entre otros.