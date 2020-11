"Usted es un pobre hjiuep...": el madrazo de la concejal animalista a Lafaurie de Fedegán

La concejal Andrea Padilla insultó al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, durante un agrio debate. Visiblemente molesta, la cabildante se quejó de un supuesto desequilibrio en las intervenciones que permitieron los periodistas y al final de su deckaración le lanzó un madrazo al dirigente gremial de los ganaderos.

"Su agresividad es recurrente contra mí. Me parece muy lamentable que le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar, que no habló sino de mamertería, politiquería y corrupción, mientras que a mí solo me dieron la posibilidad dos veces. Este señor es un absoluto patán", declaró.

"Usted es un pobre hijuep...; grosero", añadió.

En Twitter, Lafaurie se refirió al episodio. "Así se expresan cuando la razón no les acompaña", aseguró.

La muy “comedida” concejal ambientalista @andreanimalidad

con quien acabo de tener un panel sobre el #DiaSinCarne se despidió de las periodistas de @RevistaSemana con pataleta incluida y, conmigo se lucio: usted es un hijodeputa. Así se expresan cuando la razón no les acompaña. — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 10, 2020

La concejal Padilla reiteró el insulto a través de la misma red social.

Publicidad