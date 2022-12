Ventiladores que compró la Alcaldía de Bucaramanga tienen sobrecosto: Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hérnandez arremetió nuevamente contra el actual mandatario Juan Carlos Cárdenas, a quien le hizo varias observaciones porque no atiende a las personas en su oficina y porque según él, no está haciendo las inversiones públicas con los recursos que supuestamente quedaron de la administración anterior.

“Gente de la misma Alcaldía de Bucaramanga me ha dicho que compraron unos ventiladores mecánicos con sobrecosto de 800 millones de pesos y sería bueno que esto que me dicen allá, los mismos funcionarios que él ha nombrado en la Alcaldía, si es verdad que hay sobreprecio en esa compra”, explicó Hernández.

De igual forma, el exmandatario señaló que la petición de información que hizo a través de un derecho de petición para una supuesta revocatoria de mandato se debió a una petición de la misma comunidad, que no está de acuerdo con la forma cómo Cárdenas está tomando las decisiones de inversión y nombramientos en la administración municipal.

“Otra cosa que me dicen es que se están nombrando gente de politiqueros y de concejales, semejante pela que nos dimos, y los ciudadanos que votaron por nosotros y por esta nueva administración, de por Dios, no traer o través, rencauchar ladrones, cómo así, los sacamos, nos damos una pela, él es hijo de esa pela, hijo electoral, y me dicen que eso es así, claro también tenemos que investigar a quien nos está trayendo la información”, aseguró.

Para Hernandez, el actual alcalde de Bucaramanga, se encerró en una “caja fuerte” y nadie puede entrar a la oficina del Alcalde: “es más fácil pedirle una cita al santo Papa” aseguró Hernández quien, con su particular forma de hablar se fue lanza en ristre en su Facebook live contra en Alcalde de Bucaramanga, una actuación que ha venido repitiendo desde hace varias semanas.

