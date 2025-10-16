En vivo
Alivio en gas del país: Recap - programa completo del 16 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 16 de octubre:

  • Después de siete días, cinco de mantenimiento programado y otros dos de contingencia, se normaliza la importación de gas natural del país en la planta de importación de Cartagena.
  • El coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos Eric Rojo aseguró en entrevista con Recap Blu que la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela no será pacífica y dependerá principalmente de la presión interna.
  • La Cancillería dice que, por ahora, no se frena el convenio con Portugal para expedir pasaportes.
  • Adres denuncia que, entre los años 2018 y 2023, se registraron 471.480 personas fallecidas que, según los reportes, recibieron atención médica posterior a la fecha de su muerte.
  • Piden abrir desacato contra Petro por “rectificación inexacta y confusa” en caso fiscal Burgos.
  • Reportan un nuevo ataque a una narcolancha por parte de EE. UU. en el Caribe.
  • Linda Caicedo fue figura en la victoria del Real Madrid contra el PSG en la Champions femenina.

