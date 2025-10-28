En vivo
Así avanza el huracán Melissa: Recap - programa completo del 28 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 28 de octubre:

  • La embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, habló de la difícil situación que viven allí por el paso del huracán Melissa; hay colombianos atrapados por la emergencia.
  • El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. La asamblea del partido lo eligió este martes por unanimidad.
  • El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y, en un trino escrito desde Medio Oriente, aseguró que crecieron un 3 %.
  • La Comisión Séptima decidió aplazar indefinidamente el debate de la reforma a la salud, luego de aprobar con siete votos a favor y seis en contra una proposición presentada por la senadora Nadia Blel.
  • Laura Gallego renunció a su título de señorita Antioquia tras polémico video. La joven publicó un extenso comunicado en sus redes sociales.
  • Colombia se apodera del liderato de la Liga de Naciones Femenina tras ganarle a Ecuador. Con un golazo de Daniela Montoya, la tricolor logró llevarse tres importantes puntos.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí:

