Así avanza el huracán Melissa: Recap - programa completo del 28 de octubre de 2025

Actualizado: 28 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 28 de octubre:
- La embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, habló de la difícil situación que viven allí por el paso del huracán Melissa; hay colombianos atrapados por la emergencia.
- El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. La asamblea del partido lo eligió este martes por unanimidad.
- El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y, en un trino escrito desde Medio Oriente, aseguró que crecieron un 3 %.
- La Comisión Séptima decidió aplazar indefinidamente el debate de la reforma a la salud, luego de aprobar con siete votos a favor y seis en contra una proposición presentada por la senadora Nadia Blel.
- Laura Gallego renunció a su título de señorita Antioquia tras polémico video. La joven publicó un extenso comunicado en sus redes sociales.
- Colombia se apodera del liderato de la Liga de Naciones Femenina tras ganarle a Ecuador. Con un golazo de Daniela Montoya, la tricolor logró llevarse tres importantes puntos.
Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: