En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Ataque a guardias del Inpec: Recap - programa completo del 3 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 3 de octubre:

  • El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se pronunció sobre los disturbios recientes en la capital, que incluyeron ataques al CAI de la calle 72 durante las marchas de esta semana.
  • Este viernes, hacia las 6:30 a. m., cuatro hombres en dos motos dispararon contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo, dejando un muerto y dos heridos.
  • El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la respuesta de Hamás y un posible alto al fuego en el conflicto con Israel.
  • El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del embajador estadounidense Michael Waltz en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las políticas de seguridad en Colombia y la amenaza de retirar el apoyo a la Misión de Verificación.
  • Petro también se refirió al retiro de las armas que custodiaban la Casa de Nariño por decisión del Gobierno de EE. UU.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad