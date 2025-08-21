Atentados en Colombia: Recap - programa completo del 21 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 21 de agosto:



El país se vio sacudido por los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, y la explosión al frente de la base aérea en Cali.

Iris Marín, defensora del Pueblo, habló sobre los atentados ocurridos en el país y la seguridad en las zonas donde ocurrieron los ataques.

El vicepresidente de la Junta de Cali contó detalles de lo que se vivió en la capital del Valle del Cauca.

Charlie Quiñones, hijo de uno de los heridos del atentado en Cali, reveló que su padre es uno de los 71 heridos del atentado ala base aérea y que se desempeña como músico de la FAC.

El presidente Gustavo Petro publica imágenes fotos del presunto responsable de atentado con camión bomba en Cali; pertenecería a las disidencias de las Farc.

Aumentó a 12 los policías muertos por el ataque con dron en Amalfi, Antioquia.