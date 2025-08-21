Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Atentados en Colombia: Recap - programa completo del 21 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 11:13 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 21 de agosto:

  • El país se vio sacudido por los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, y la explosión al frente de la base aérea en Cali.
  • Iris Marín, defensora del Pueblo, habló sobre los atentados ocurridos en el país y la seguridad en las zonas donde ocurrieron los ataques.
  • El vicepresidente de la Junta de Cali contó detalles de lo que se vivió en la capital del Valle del Cauca.
  • Charlie Quiñones, hijo de uno de los heridos del atentado en Cali, reveló que su padre es uno de los 71 heridos del atentado ala base aérea y que se desempeña como músico de la FAC.
  • El presidente Gustavo Petro publica imágenes fotos del presunto responsable de atentado con camión bomba en Cali; pertenecería a las disidencias de las Farc.
  • Aumentó a 12 los policías muertos por el ataque con dron en Amalfi, Antioquia.

