Atentados en Colombia: Recap - programa completo del 21 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 21, 2025 11:13 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 21 de agosto:
- El país se vio sacudido por los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, y la explosión al frente de la base aérea en Cali.
- Iris Marín, defensora del Pueblo, habló sobre los atentados ocurridos en el país y la seguridad en las zonas donde ocurrieron los ataques.
- El vicepresidente de la Junta de Cali contó detalles de lo que se vivió en la capital del Valle del Cauca.
- Charlie Quiñones, hijo de uno de los heridos del atentado en Cali, reveló que su padre es uno de los 71 heridos del atentado ala base aérea y que se desempeña como músico de la FAC.
- El presidente Gustavo Petro publica imágenes fotos del presunto responsable de atentado con camión bomba en Cali; pertenecería a las disidencias de las Farc.
- Aumentó a 12 los policías muertos por el ataque con dron en Amalfi, Antioquia.