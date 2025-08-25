Circular roja contra César Manrique: Recap - programa completo del 25 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 25 de agosto:



Interpol publicó circular roja contra el exdirector de la Función Pública César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja. Según explicó la entidad, el mandatario se inscribió y posesionó en el cargo pese a estar inhabilitado.

Vive Claro respondió luego de las varias quejas por parte de vecinos que se quejaron por el ruido tras el concierto de Green Day en Bogotá.

El director Médicos Sin Fronteras México & Centroamérica, José Luis Michelena, se pronunció sobre la alarmante situación en la Franja de Gaza, especialmente por los recientes ataques a instalaciones médicas en la zona.

Tras los atentados en Cali y Antioquia, y, ahora el triple homicidio en el Tame, Arauca, ha aumentado la preocupación a nivel nacional en torno a la situación de orden público en el país.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: