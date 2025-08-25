Publicidad

Circular roja contra César Manrique: Recap - programa completo del 25 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 10:59 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 25 de agosto:

  • Interpol publicó circular roja contra el exdirector de la Función Pública César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
  • La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja. Según explicó la entidad, el mandatario se inscribió y posesionó en el cargo pese a estar inhabilitado.
  • Vive Claro respondió luego de las varias quejas por parte de vecinos que se quejaron por el ruido tras el concierto de Green Day en Bogotá.
  • El director Médicos Sin Fronteras México & Centroamérica, José Luis Michelena, se pronunció sobre la alarmante situación en la Franja de Gaza, especialmente por los recientes ataques a instalaciones médicas en la zona.
  • Tras los atentados en Cali y Antioquia, y, ahora el triple homicidio en el Tame, Arauca, ha aumentado la preocupación a nivel nacional en torno a la situación de orden público en el país.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí:

