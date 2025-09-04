¿Consecuencias a Epa Colombia? Recap - programa completo del 4 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 04, 2025 10:38 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 4 de septiembre:
- Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia, explicó las posibles consecuencias para su clienta luego de la incautación de un celular que le realizaron en la Escuela de Carabineros en Bogotá.
- La razón por la que uno de los soldados atacados con gasolina en Putumayo no fue trasladado a Bogotá.
- Prohibidas las corridas de toros en Colombia: Corte Constitucional dejó en firme la ley.
- Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro.
- Caso UNGRD: tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González.