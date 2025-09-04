Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Consecuencias a Epa Colombia? Recap - programa completo del 4 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:38 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 4 de septiembre:

  • Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia, explicó las posibles consecuencias para su clienta luego de la incautación de un celular que le realizaron en la Escuela de Carabineros en Bogotá.
  • La razón por la que uno de los soldados atacados con gasolina en Putumayo no fue trasladado a Bogotá.
  • Prohibidas las corridas de toros en Colombia: Corte Constitucional dejó en firme la ley.
  • Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro.
  • Caso UNGRD: tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos