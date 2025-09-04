¿Consecuencias a Epa Colombia? Recap - programa completo del 4 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 4 de septiembre:



Francisco Bernate, abogado de Epa Colombia, explicó las posibles consecuencias para su clienta luego de la incautación de un celular que le realizaron en la Escuela de Carabineros en Bogotá.

La razón por la que uno de los soldados atacados con gasolina en Putumayo no fue trasladado a Bogotá.

Prohibidas las corridas de toros en Colombia: Corte Constitucional dejó en firme la ley.

Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro.

Caso UNGRD: tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González.