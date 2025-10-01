Crisis diplomática con Israel: Recap - programa completo del 1 de octubre de 2025

Actualizado: 1 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 1 de octubre:
- Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel en Colombia tras la detención de dos colombianas en la flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda a Gaza.
- Ricardo Ospina reveló en Voz Populi que EE. UU. habría retirado un apoyo especial de seguridad e inteligencia a la Casa de Nariño y al presidente Petro.
- Un juez envió a prisión al mayor Pedro Nel Jiménez, al sargento Cristian Padilla y a Luisa Fernanda Salgado por infiltrar una unidad militar y acceder a información reservada sobre la seguridad de Petro.
- Hubo protestas propalestinas frente a la sede de la Andi en Chapinero, tras acusaciones de Global Movement To Gaza sobre supuestos vínculos con la misión económica de Israel en Colombia.
- El Festival Estéreo Picnic 2026 publicó el cartel por días para que los asistentes elijan la fecha según los artistas que prefieran.
- Tras el caso de Kendrick Lamar en el Vive Claro, surgió debate en Bogotá sobre la gestión de permisos para conciertos en la ciudad.