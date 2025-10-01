En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Crisis diplomática con Israel: Recap - programa completo del 1 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 1 de octubre:

  • Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel en Colombia tras la detención de dos colombianas en la flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda a Gaza.
  • Ricardo Ospina reveló en Voz Populi que EE. UU. habría retirado un apoyo especial de seguridad e inteligencia a la Casa de Nariño y al presidente Petro.
  • Un juez envió a prisión al mayor Pedro Nel Jiménez, al sargento Cristian Padilla y a Luisa Fernanda Salgado por infiltrar una unidad militar y acceder a información reservada sobre la seguridad de Petro.
  • Hubo protestas propalestinas frente a la sede de la Andi en Chapinero, tras acusaciones de Global Movement To Gaza sobre supuestos vínculos con la misión económica de Israel en Colombia.
  • El Festival Estéreo Picnic 2026 publicó el cartel por días para que los asistentes elijan la fecha según los artistas que prefieran.
  • Tras el caso de Kendrick Lamar en el Vive Claro, surgió debate en Bogotá sobre la gestión de permisos para conciertos en la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad