Desfile militar en China: Recap - programa completo del 2 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 02, 2025 10:32 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 2 de septiembre:
- Imponente desfile militar de China tras 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial: estuvieron Putin y Kim Jong-un.
- El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó los próximos pasos en el traslado, ensamblaje y pruebas de los vagones que llegaron el primer tren al puerto de Cartagena.
- Jennifer Pedraza denuncia que la viceministra Juliana Guerrero no habría hecho Pruebas Saber Pro.
- Falleció en Bogotá Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria.
- Siguen las reacciones por la presentación de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.
- Autoridades de Miranda, Cauca, confirmaron el secuestro de un adolescente de 17 años, hijo del actual gerente de la licorera del Cauca y exalcalde de ese municipio, Samuel Londoño.
- La traición de alias ‘Jimmy’ y el audio con el que ordenó secuestrar a militares en el Guaviare.
- Las últimas novedades de la Selección Colombia a pocos días de jugar contra Bolivia e intentar sellar la clasificación al Mundial del 2026.