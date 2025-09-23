Discurso Petro en la ONU: Recap - programa completo del 23 de septiembre de 2025

Actualizado: 23 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 23 de septiembre:
- El resumen del fuerte discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU en el que lanzó fuertes críticas al mandatario estadounidense Donald Trump.
- El excanciller Luis Gilberto Murillo analizó el discurso del Petro y señaló que puede tensar, aún más, las relación de Colombia con Estados Unidos.
- La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, contó detalles de la reunión con el Ministerio de Transporte para encontrar una solución a la vía al Llano.
- Cristian Herrera, hermano de Jorge Herrera ‘Regio Clown’, recordó cómo era su hermano y el sueño que estaba viviendo en México con su música.
- Luis Santiago Gallego, gerente general de Visionamos, habló de lo que se espera del uso de Bre-B por parte de los colombianos en las transacciones interbancarias.
- La novela de Jorge Bava con Santa Fe ante los rumores desde Paraguay que aseguran que tiene todo listo para ser el nuevo entrenador de Cerro Porteño.