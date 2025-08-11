Duelo nacional por muerte de Miguel Uribe: Recap - programa completo del 11 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 11 de agosto:



Gobierno decreta un día de duelo nacional por el magnicidio de Miguel Uribe.

Llegó al Congreso el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Conmovedor abrazo de María Claudia Tarazona con su suegro Miguel Uribe Londoño en el Congreso

El representante Juan Espinal pide garantías para la oposición tras asesinato de Miguel Uribe Turbay.

"Ojalá se haga justicia; no solo por Miguel, por Colombia que merece la paz": María Claudia Tarazona al llegar al Capitolio Nacional para las exequias.