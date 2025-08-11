Duelo nacional por muerte de Miguel Uribe: Recap - programa completo del 11 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 11, 2025 10:26 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 11 de agosto:
- Gobierno decreta un día de duelo nacional por el magnicidio de Miguel Uribe.
- Llegó al Congreso el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
- Conmovedor abrazo de María Claudia Tarazona con su suegro Miguel Uribe Londoño en el Congreso
El representante Juan Espinal pide garantías para la oposición tras asesinato de Miguel Uribe Turbay.
- "Ojalá se haga justicia; no solo por Miguel, por Colombia que merece la paz": María Claudia Tarazona al llegar al Capitolio Nacional para las exequias.