Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Duelo nacional por muerte de Miguel Uribe: Recap - programa completo del 11 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 10:26 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 11 de agosto:

  • Gobierno decreta un día de duelo nacional por el magnicidio de Miguel Uribe.
  • Llegó al Congreso el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
  • Conmovedor abrazo de María Claudia Tarazona con su suegro Miguel Uribe Londoño en el Congreso
    El representante Juan Espinal pide garantías para la oposición tras asesinato de Miguel Uribe Turbay.
  • "Ojalá se haga justicia; no solo por Miguel, por Colombia que merece la paz": María Claudia Tarazona al llegar al Capitolio Nacional para las exequias.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos