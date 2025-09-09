Publicidad

Estructura de Nueva Junta del Narcotráfico: Recap - programa completo del 9 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:43 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 9 de septiembre:

  • Se conoció en primicia la estructura de Nueva Junta del Narcotráfico: viejos capos de la droga y alianzas, según Inteligencia Militar.
  • ¿Cuándo reabren la vía al Llano? Así van los trabajos para remover el deslizamiento
  • Los protocolos se encuentran al día: Andrés DC tras inspección por parte de autoridades luego de accidente con clientes.
  • Corte Suprema rechazó denuncia de Armando Benedetti contra la representante Lina María Garrido.
  • Egan Bernal volvió a ganar una etapa después de más cuatro años. Este martes en la jornada 16 de la Vuelta a España.

