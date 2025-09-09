Estructura de Nueva Junta del Narcotráfico: Recap - programa completo del 9 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 9 de septiembre:



Se conoció en primicia la estructura de Nueva Junta del Narcotráfico: viejos capos de la droga y alianzas, según Inteligencia Militar.

Corte Suprema rechazó denuncia de Armando Benedetti contra la representante Lina María Garrido.

Egan Bernal volvió a ganar una etapa después de más cuatro años. Este martes en la jornada 16 de la Vuelta a España.