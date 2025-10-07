Incertidumbre consulta Pacto Histórico: Recap - programa completo del 7 de octubre de 2025

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 7 de octubre:
- El exsenador Gustavo bolívar habló sobre la caída de la consulta del Pacto Histórico luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Añadió que no cree que Daniel Quintero sea el candidato del presidente Petro para las próximas elecciones.
- Las manifestaciones propalestina en Bogotá se realizaron en diferentes puntos de la capital, afectando la operación de TransMilenio y rutas del Sitp. Llegó hasta la Plaza de Bolívar.
- Se cumplen dos años del oscuro 7-O, en el que se dio origen a la guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamás.
- Asesinaron a un dragoneante del Inpec en Cali cuando salía de turno.
- Este fin de semana demolerán algunos puentes en Puente Aranda en Bogotá. Ojo con los horarios y desvíos en la calle 13 y Av. Américas.
- La inflación en Colombia sigue 'estancada': acumuló 5.18 % anual en septiembre. Así lo reveló el Dane en su más reciente informe.
- Las novedades del entrenamiento de la Selección Colombia en Estados Unidos de cara al partido amistoso contra México el próximo sábado.