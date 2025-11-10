Inflación en Colombia: Recap - programa completo del 10 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 10 de noviembre:
- En su último informe, el Dane reveló que la inflación continúa subiendo en Colombia. Llegó al 5.51 % en octubre.
- El presidente Gustavo Petro ordenó bombardeos y ampliar ofensiva militar contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare.
- A la cárcel taxista que embistió a 11 personas en Bogotá. Hubo velatón en el sur de Bogotá por los dos menores siguen en estado crítico.
- Cuatro muertos deja accidente de avioneta con funcionarios de la Registraduría en Vaupés: quedó totalmente incinerada.
- Estados Unidos envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas.
- El Centro Democrático y el partido Conservador están en crisis por sus candidaturas.
- Medellín clasificó a la final de la Copa BetPlay y espera por América o Nacional.