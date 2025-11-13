¿Menores en bombardeos? Recap - programa completo del 13 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 13 de noviembre:
- Paloma Valencia enfatizó que, en estos momentos, hay muchos interesados en decir que son el candidato del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
- Mindefensa sobre menores en bombardeos: "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí".
- ¿Ultimátum a narcoterroristas? Estados Unidos anuncia la operación "Lanza del Sur" en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela.
- ¿Maduro en la mira? Altos mandos presentaron a Trump posibles planes militares en Venezuela.
- Problemas en la movilidad de Bogotá obligaron a viajeros a caminar para poder llegar al aeropuerto El Dorado y así no perder sus vuelos.